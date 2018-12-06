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Суботіч закривавленим був госпіталізований до лікарні після зіткнення з одноклубником

5 грудня 23:45 146 Читать на русском
Суботіч закривавленим був госпіталізований до лікарні після зіткнення з одноклубником
Неван Суботіч / ФК Сент-Етьєн

Захисник Сент-Етьєна Неван Суботіч зазнав пошкодження у матчі проти Бордо.

Сербський захисник Сент-Єтьєна під час матчу проти Бордо потрапив у нокдаун після зіткнення з одноклубником голкіпером Руфф'є. Воротар грав на виході і ненавмисно в'їхав коліном у голову Суботічу.

Ліга 1: Ліон перед матчем з Шахтарем програв Ренну, Бордо вирвав перемогу в Сент-Етьєна

Удар був такої сили, що у Невана розпочалась сильна кровотеча, Суботіч навіть на декілька миттєвостей втратив свідомість. У поточному сезоні Суботіч відіграв у футболці Сент-Ентьєна 16 матчів.

Франція16 турМатмют Атлантік (Бордо)

Бордо - Сент-Етьєн: Середа 05 грудня 2018

Бордо
Матч завершено
3 : 2
Сент-Етьєн
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Теги
Франція Бордо - Сент-Етьєн Невен Суботіч Невен Суботіч Стефан Руфф'є Стефан Руфф'є Сент-Етьєн Сент-Етьєн
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