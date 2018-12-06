Суботіч закривавленим був госпіталізований до лікарні після зіткнення з одноклубником

Захисник Сент-Етьєна Неван Суботіч зазнав пошкодження у матчі проти Бордо.

Сербський захисник Сент-Єтьєна під час матчу проти Бордо потрапив у нокдаун після зіткнення з одноклубником голкіпером Руфф'є. Воротар грав на виході і ненавмисно в'їхав коліном у голову Суботічу.

Ліга 1: Ліон перед матчем з Шахтарем програв Ренну, Бордо вирвав перемогу в Сент-Етьєна

Удар був такої сили, що у Невана розпочалась сильна кровотеча, Суботіч навіть на декілька миттєвостей втратив свідомість. У поточному сезоні Суботіч відіграв у футболці Сент-Ентьєна 16 матчів.