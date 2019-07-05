Суботіч перейшов до складу новачка Бундесліги

Берлінський Уніон підсилюється перед стартом в еліті німецького футболу.

Столична команда на офіційному сайті оголосила про підписання центрбека Невена Суботіча.

Хуммельс вдруге став гравцем Борусії Д

30-річний серб оформив з Уніоном угоду на два сезони. Він перейшов на правах вільного агента із Сент-Етьєна, за який виступав упродовж останніх 18 місяців.

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Суботіч був частиною чемпіонської Борусії Д Юргена Клоппа у сезонах 2010/11 і 2011/12. Саме він разом з Матсом Хуммельсом складав основну пару центрбеків у тодішньому складі "джмелів".