Субашіч знищив керівництво Монако за ганебне ставлення до гравців – віце-чемпіон світу віддав клубу 8 років

Голкіпер Даніель Субашіч не стримував емоцій, пояснюючи своє рішення покинути Монако.

"Гадаю, проблемою стало те, що кожні шість місяців все змінюється, спортивні директори, гравці. Приїхали люди, які навіть не знають, як довго я ношу майку Монако. Ось як це було...

Монако попрощався з Субашічем

Ми були на вершині і зробили так, що клуб багато заробляв на трансферах і на успішних виступах. Деякі люди схильні забувати це. Моя любов до клубу не зникла. Це ганьба – Монако дозволив піти таким гравцям як Жермен або Дірар, хоча вони не попросили нічого екстраординарного", – заявив Субашіч у коментарі Nice-Matin.

Додамо, що хорват виступав за Монако з 2012 року і був одним з небагатьох, хто застав клуб ще у Лізі 2. Всього у активі віце-чемпіона світу 292 матчі за монегасків.

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