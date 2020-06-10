toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ СЕРГІЙ РЕБРОВ ЗОРЯ АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО

Субашіч знищив керівництво Монако за ганебне ставлення до гравців – віце-чемпіон світу віддав клубу 8 років

17:17 138 Читать на русском
Субашіч знищив керівництво Монако за ганебне ставлення до гравців – віце-чемпіон світу віддав клубу 8 років
Даніель Субашич / Getty Images

Голкіпер Даніель Субашіч не стримував емоцій, пояснюючи своє рішення покинути Монако.

"Гадаю, проблемою стало те, що кожні шість місяців все змінюється, спортивні директори, гравці. Приїхали люди, які навіть не знають, як довго я ношу майку Монако. Ось як це було...

Монако попрощався з Субашічем

Ми були на вершині і зробили так, що клуб багато заробляв на трансферах і на успішних виступах. Деякі люди схильні забувати це. Моя любов до клубу не зникла. Це ганьба – Монако дозволив піти таким гравцям як Жермен або Дірар, хоча вони не попросили нічого екстраординарного", – заявив Субашіч у коментарі Nice-Matin.

Додамо, що хорват виступав за Монако з 2012 року і був одним з небагатьох, хто застав клуб ще у Лізі 2. Всього у активі віце-чемпіона світу 292 матчі за монегасків.

"Тренер плакав, наче був нашим батьком": наркомафія обіцяла вбити усю збірну Колумбії – свого гравця не дочекався Мілан

blog_ava
Зоря може припинити існування – ЗМІ рапортують про серйозні проблеми
08:19
10932
Теги
Даніель Субашіч Даніель Субашіч Монако Монако Франція
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
0
хв
Баварія
21:45
Айнтрахт Франкфурт
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук