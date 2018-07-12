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Субашич: Збірна Хорватії створила диво

11:18 885 Читать на русском
Субашич: Збірна Хорватії створила диво
Даніель Субашич / Федерація футболу Хорватії

Голкіпер збірної Хорватії Даніель Субашич поділився враженнями після перемоги його збірної в матчі проти Англії у 1/2 фіналу ЧС-2018.

"Збірна Хорватії створила справжнє диво, проте у нас поки немає золотих медалей на шиї. Ми щасливі, що приїхали на чемпіонат світу та змогли залишитись в Росії так надовго.

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Попереду нас чекає, мабуть, найважливіший матч у кар'єрі. Хорватія тричі грала додатковий час. Чи залишились у нас сили? Так. Зараз потрібно добре відпочити, відновитись і готуватись до матчу проти Франції", – розповів Субашич hr.n1info.

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Нагадаємо, хорвати у додатковий час перемогли англійців (2:1) та вийшли у фінал ЧС-2018.

Відзначимо, фінальний матч між збірними Франції та Хорватії відбудеться у неділю, 15 липня на стадіоні Лужнікі у Москві.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
до матчу
2
дн
:
23
год
:
55
хв
Хорватія
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ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія Даніель Субашич Даніель Субашич
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