Субашич: Збірна Хорватії створила диво

Голкіпер збірної Хорватії Даніель Субашич поділився враженнями після перемоги його збірної в матчі проти Англії у 1/2 фіналу ЧС-2018.

"Збірна Хорватії створила справжнє диво, проте у нас поки немає золотих медалей на шиї. Ми щасливі, що приїхали на чемпіонат світу та змогли залишитись в Росії так надовго.

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Попереду нас чекає, мабуть, найважливіший матч у кар'єрі. Хорватія тричі грала додатковий час. Чи залишились у нас сили? Так. Зараз потрібно добре відпочити, відновитись і готуватись до матчу проти Франції", – розповів Субашич hr.n1info.

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Нагадаємо, хорвати у додатковий час перемогли англійців (2:1) та вийшли у фінал ЧС-2018.

Відзначимо, фінальний матч між збірними Франції та Хорватії відбудеться у неділю, 15 липня на стадіоні Лужнікі у Москві.