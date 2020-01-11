Суарес змушений робити операцію через травму меніска – уругваєць сподівається повернутись до матчів проти Наполі

Нападник Барселони Луїс Суарес не уникне хірургічного втручання через проблеми з коліном.

Операція зірки каталонців запланована на завтра (12 січня), інформує офіційний сайт клубу.

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Суарес сподівався обійтись без радикальних рішень проблеми, однак давнє пошкодження меніска заважало йому упродовж останніх тижнів, і він змінив свою позицію. Барселона планує, що уругваєць встигне відновитись до першого матчу 1/8 Ліги чемпіонів проти Наполі, який відбудеться 25 лютого. Втім, "блаугранас" доведеться обходитись без основного нападника у найближчих матчах Прімери.

Суарес провів 22 гри у поточному сезоні і встиг відзначитись 14 голами та 8 асистами.

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