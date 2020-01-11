toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Суарес змушений робити операцію через травму меніска – уругваєць сподівається повернутись до матчів проти Наполі

16:08 275 Читать на русском
Суарес змушений робити операцію через травму меніска – уругваєць сподівається повернутись до матчів проти Наполі
Луїс Суарес / Сайт Барселони

Нападник Барселони Луїс Суарес не уникне хірургічного втручання через проблеми з коліном.

Операція зірки каталонців запланована на завтра (12 січня), інформує офіційний сайт клубу.

Гравці Барселони отримали від Бартомеу айфони і годинники вартістю 10 тисяч євро

Суарес сподівався обійтись без радикальних рішень проблеми, однак давнє пошкодження меніска заважало йому упродовж останніх тижнів, і він змінив свою позицію. Барселона планує, що уругваєць встигне відновитись до першого матчу 1/8 Ліги чемпіонів проти Наполі, який відбудеться 25 лютого. Втім, "блаугранас" доведеться обходитись без основного нападника у найближчих матчах Прімери.

Суарес провів 22 гри у поточному сезоні і встиг відзначитись 14 голами та 8 асистами.

"Ганьба" та "На смітник!": Вальверде зробив шокуючий подарунок гравцям Барселони після Атлетіко – іспанські ЗМІ лютують

blog_ava
Батько Луніна зустрівся з керівництвом Ов'єдо, – ЗМІ
00:10
2377
Теги
Іспанія Ліга чемпіонів Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
47
хв
Тоттенхем
19:30
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук