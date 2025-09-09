Нападник Інтера Маямі Луїс Суарес продовжує отримувати покарання після того, як не стримав емоції.

Луїс Суарес після поразки від Сіетла Саундерс у фіналі кубка ліг з рахунком 0:3 плюнув у співробітника клубу суперника.

Суарес почув суворий вердикт після ганебного вчинку в матчі Інтера Маямі – Бускетса теж дискваліфікували

Пізніше уругвайського нападника дискваліфікували на шість матчів. Утім, цей епізод мала розглянути дисциплінарна комісія МЛС. Як повідомляє прес-служба Ліги, Суарес також пропустить три матчі регулярного чемпіонату МЛС. Луїс не зіграє проти Шарлотт, Сіетл Саундерс та Ді Сі Юнайтед.

До слова, Суарес зіграв цього сезону у 32 матчах у всіх турнірах. В його активі 10 голів та 14 асистів.

