Атлетіко розписав результативну нічию (2:2) з Реал Сосьєдадом у 10 турі Прімери. Відео голів і огляд матчу дивіться в цій новині.

Чинний чемпіон Іспанії приймав на своєму полі лідера Прімери. Реал Сосьєдад завдяки стабільності вирвався на вершину турнірної таблиці. І це при тому, що два форварди команди Ісак і Сьорлот до десятого туру голів не забивали.

У матчі з Атлетіко їх прорвало. Сьорлот забив швидкий гол після класної комбінації, а Ісак потужним ударом зі штрафного подвоїв перевагу Сосьєдада. Атлетіко відповів дублем Суареса. Луїс спершу замкнув подачу Феліша, а потім заробив і реалізував пенальті.

Варто зазначити, що арбітр у динаміці не помітив фол проти уругвайця та не вказав на 11-метрову позначку, однак VAR допоміг виправити помилку. Після цієї нічиєї Реал Сосьєдад залишився лідером Ла Ліги. Атлетіко йде на 4 місці.

Атлетіко – Реал Сосьєдад: відеоогляд матчу

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