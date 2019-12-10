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Суарес знову забив класний гол п'ятою – цього разу на тренуванні Барселони

14:55 1157 Читать на русском
Суарес знову забив класний гол п'ятою – цього разу на тренуванні Барселони
Луїс Суарес / ФК Барселона

Нападник Барселони Луїс Суарес не соромиться демонструвати свої технічні вміння – нехай і на тренувальних заняттях.

На тренуванні Барселони напередодні поєдинку Ліги чемпіонів проти Інтера уругваєць знову вразив партнерів по команді. 32-річний Суарес після навісу Ансу Фаті класно переправив м'яч у ворота, елегантно пробивши п'ятою.

Нагадаємо, в матчі Барселона – Мальорка Суарес забив дивовижний гол п'ятою, який однозначно претендуватиме на звання найкрасивішого в році. Загалом в сезоні 2019/20 нападник каталонців забив 11 голів у всіх турнірах, а також записав до свого активу 4 результативні передачі.

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Іспанія Барселона Барселона Красиві голи Відеоновини Фантастичні голи Луїс Суарес Луїс Суарес
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