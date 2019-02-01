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Суарес зізнався, де хоче завершити кар'єру

14:40 429 Читать на русском
Суарес зізнався, де хоче завершити кар'єру
Луїс Суарес / Фото mykhel

Схоже, нападник Барселони Луїс Суарес не має наміру покидати Камп Ноу.

"Завершивши тут кар'єру, я був би щасливий. Мало хто повірить, що це можливо, але я думаю, що це бажання будь-якого гравця.

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Закінчити кар'єру в найкращому клубі світу стало б найбільшим досягенням. Але це буде важко зробити, мало кому це вдавалося", – цитує форварда Sport.

Нагадаємо, 32-річний уругваєць виступає за Барсу з 2014 року, за цей час встиг відзначитись 167-ма голами.

В поточному сезоні Прімери Суарес провів 20 матчів, в яких забив 15 м'ячів та здійснив 5 асистів.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Луїс Суарес Луїс Суарес Трансфери Барселони
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