Суарес зізнався, де хоче завершити кар'єру

Іспанія — 14:44 637
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Барселона та Реал зустрінуться у півфіналі Кубка Іспанії – команди проведуть 2 матчі за 4 дні
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"Навіть Реал не може допомогти". Чому юний українець, якого називають "другим Касільясом", досі не грає за МадридОвертайм — 14:00 3219
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Рух представив Кучука на посаді головного тренераПерша ліга — 13:23 1574
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Шахтар оприлюднив заявку для участі в 1/16 фіналу Ліги Європи – Соломон та Бондаренко у спискуЛіга Європи — 12:04 1684
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"Я – українець до мозку кісток". Правила життя Мирона МаркевичаОвертайм — 11:00 6790
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