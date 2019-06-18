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Суарес закликав Барселону підшукати йому заміну

11:16 1188 Читать на русском
Суарес закликав Барселону підшукати йому заміну
Луїс Суарес / Daily Post Nigeria

Форвард Барселони Луїс Суарес наголосив про необхідність омолодження складу команди.

"Очевидно, що Барселона повинна підписати нову "дев'ятку". Мені в січні вже буде 33 роки.

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Час підтискає. Молодий форвард потрібен для майбутнього клубу, а не для конкуренції зі мною", – наводить слова Суареса Marca.

Нагадаємо, Суарес перейшов в Барселону в 2014 році. У минулому сезоні форвард провів 33 матчі в чемпіонаті Іспанії, в яких забив 21 гол і зробив 6 гольових передач.

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Іспанія Трансфери Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона Барселона
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