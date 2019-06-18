Суарес закликав Барселону підшукати йому заміну

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"Тренери довго не живуть, і успішні – теж". Правила життя Олександра Петракова – він зробив Україну чемпіоном світу
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Голкіпер Олександрії Білик близький до переходу в МітьюлландУкраїна — 12:00 614
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Платіні заарештували у справі щодо вибору країни-господарки ЧС-2022Світ — 11:30 1833
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