Повторний тест форварда на коронавірус також виявився позитивним, інформує Mundo Deportivo. Таким чином, Суарес не зможе "помститися" Барселоні в матчі 10 туру Прімери (21 листопада).

Суарес просив у Барселони солідний контракт перед своїм переходом в Атлетіко

Ветеран збирається покинути Уругвай якомога швидше. Луїс на спеціально облаштованому літаку повернеться в Мадрид, де відбуватиме карантин. Існує великий ризик, що нападник пропустить не тільки поєдинок з Барселоною, а й матч з московським Локомотивом у 4 турі Ліги чемпіонів (25 листопада).

Нагадаємо, 33-річний Суарес перейшов у Атлетіко із Барселони 25 вересня. Форвард дістався мадридському клубу безкоштовно. Луїс виступав у складі Барселони з 2014 року. У минулому сезоні провів 36 матчів у всіх турнірах на клубному рівні, забив 21 м'яч і віддав 10 гольових передач. У сезоні-2020/2021 він провів у Ла Лізі 6 матчів, забив 5 голів і зробив 1 гольову передачу.

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