Форвард Барселони Луїс Суарес вилетів в Італію для здачі іспиту на отримання громадянства Італії, повідомляє Marca.

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Це потрібно для підписання контракту з Ювентусом. За словами видання, трансфер в туринський клуб є актуальним, як ніколи. Раніше повідомлялось, що Суарес не встигне отримати подвійне громадянство у встановлені терміни (до 6 жовтня), тому Юве не зможе заявити його в ЛЧ, проте навіть це не зупинило уругвайського форварда.

Нагадаємо, з приходом Рональда Кумана у Барселону стосунки між ним і Суаресом погіршились – з першого дня на посаді тренер дав зрозуміти, що уругваєць йому не потрібен. У минулому сезоні Ла Ліги Луїс провів 28 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 8-ма асистами. Форвард захищає кольори каталонців з 2014 року.

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