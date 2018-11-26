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Суарес вилетів на два тижні – стала відома причина

17:26 481 Читать на русском
Суарес вилетів на два тижні – стала відома причина
Луїс Суарес / Reuters

Нападник іспанської Барселони Луїс Суарес через ушкодження не зможе допомогти "блаугранас" у найближчих матчах Ліги чемпіонів і Прімери.

Уругваєць змушений буде пропустити два тижні, повідомляє Goal.com.

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Суарес зазнав травми коліна й потребує лікування. Зазначається, що на форварда очікує лікувальний курс стовбуровими клітинами.

Таким чином, 31-річний нападник пропустить матч ЛЧ проти нідерландського ПСВ (28 листопада) та два поєдинки в іспанській Ла Лізі – проти Вільяреала (2 грудня) та дербі з Еспаньйолом (8 грудня).

У сезоні 2018/19 Луїс Суарес провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів.

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ПСВ - Барселона: Середа 28 листопада 2018

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Барселона Барселона ПСВ - Барселона Іспанія Луїс Суарес Луїс Суарес
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