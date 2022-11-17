Уругвайський форвард Луїс Суарес не має бажання продовжувати кар'єру в чемпіонаті Бразилії.

Суарес отримав офіційну пропозицію від Греміо, але відмовився підписувати контракт, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Уругваєць має інші плани щодо майбутнього клубу.

Суарес дублем прибив Ліверпуль у головному матчі року та приніс рідному клубу чемпіонство

Останні пів року Луїс провів у рідному Насьйоналі, з яким став чемпіоном Уругваю, оформивши у фіналі дубль. Сторони вирішили не продовжувати контракт, тому після ЧС-2022 форвард змінить клуб.

Суарес зробив зіркову кар'єру в Європі, забивши 440 голів за Гронінген, Аякс, Ліверпуль, Барселону та Атлетіко. Луїс вигравав Лігу чемпіонів і 5 разів брав титул в Іспанії.

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