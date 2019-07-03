toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ВАККЕР ШАХТАР - ЮРДІНГЕН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Суарес відіграв два останні матчі на Копа Амеріка з переломом кисті

3 липня 15:03 466 Читать на русском
Суарес відіграв два останні матчі на Копа Амеріка з переломом кисті
Луїс Суарес / Diario Sport

Нападник збірної Уругваю Луїс Суарес грав на Копа Амеріка-2019 не в повній готовності.

 

Нападник збірної Уругваю Луїс Суарес відіграв два останні на Копа Амеріка-2019 з травмою руки, передає Diario Sport.

Суарес не забив пенальті вперше з 2016 року – форвард не витримав і розплакався

У нападника Барселони була зламана кисть руки. Він провів з переломом два матчі – з Чилі та Перу. Зазначається, що Суарес отримав травму в матчі з Японією: він зламав четверту плюснову кістку лівої руки. Йому довелося грати з фіксатором.

Нагадаємо, збірна Уругваю вилетіла в 1/4 фіналу Копа Амеріка-2019 від Перу у серії пенальті, а вирішальний 11-метровий не реалізував саме Суарес.

Перу пройшло Уругвай в 1/4 фіналу Копа Амеріка: невезіння "селесте", гідні півфіналу "бланкірохос" та день Гальєсе

blog_ava
Сампдорія підтвердила інтерес до Маліновського
09:28
1678
Теги
Світ Копа Амеріка Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019 Уругвай - Перу Луїс Суарес Луїс Суарес Уругвай Уругвай
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
41
хв
Марокко
19:00
Бенін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук