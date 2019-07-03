Суарес відіграв два останні матчі на Копа Амеріка з переломом кисті

Нападник збірної Уругваю Луїс Суарес грав на Копа Амеріка-2019 не в повній готовності.

Нападник збірної Уругваю Луїс Суарес відіграв два останні на Копа Амеріка-2019 з травмою руки, передає Diario Sport.

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У нападника Барселони була зламана кисть руки. Він провів з переломом два матчі – з Чилі та Перу. Зазначається, що Суарес отримав травму в матчі з Японією: він зламав четверту плюснову кістку лівої руки. Йому довелося грати з фіксатором.

Нагадаємо, збірна Уругваю вилетіла в 1/4 фіналу Копа Амеріка-2019 від Перу у серії пенальті, а вирішальний 11-метровий не реалізував саме Суарес.

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