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Суарес: В матчі з Реалом ми довели, що Барселона – чудова команда і без Мессі

22:10 125 Читать на русском
Суарес: В матчі з Реалом ми довели, що Барселона – чудова команда і без Мессі
Луїс Суарес / Фото ФК Барселона

Автор хет-трику в поєдинку Барселона – Реал (5:1) Луїс Суарес поділився враженнями від матчу 10-го туру Ла Ліги.

"Криза Реала? У таких ситуаціях потрібно ставитися один до одного з розумінням. Ми ж колеги. У футболі потрібно бути самокритичним.

У другому таймі Мадрид атакував, у них були моменти, вони забили і продовжили їх створювати. Але ми добре спрацювали. Вони залишали вільний простір, а ми цим користувалися.

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Звичайно, краще, коли Мессі є в складі. Лео – найкращий гравець у світі. Але нам потрібно пишатися своєю грою на командному рівні. Ми показали, що ми чудова команда з чудовим тренером і без Мессі.

Ми перемогли, у мене недавно народився третій син. Це все дуже важливо для мене", – цитує Суареса видання Marca.

Нагадаємо, після перемоги Барселона набирає 21 пункт і повертається на вершину, посуваючи Атлетіко на другу позицію. Реал лише на 9-му місці, маючи в активі жалюгідні 14 очок (менше ніж половина від можливих).

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Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
5 : 1
Реал Мадрид
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Іспанія Барселона - Реал Мадрид Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Луїс Суарес Луїс Суарес
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