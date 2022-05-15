Суарес та ще один зірковий гравець офіційно покинуть Атлетіко
Нападник Атлетіко Луїс Суарес та хавбек "матрацників" Ектор Еррера сьогодні попрощаються з трибунами мадридського Ванда Метрополітано.
Атлетіко у своєму твіттері повідомив, що після поєдинку з Севільєю відбудеться прощання з Луїсом Суаресом та Ектором Еррерою.
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Зазначимо, що контракти уругвайця та мексиканця завершуються 30 червня 2022 року, а сторони не домовились про продовження угод із гравцями.
Відзначимо, що Суарес провів за Атлетіко 81 поєдинків, у яких забив 34 голи та віддав 6 асистів, долучившись до чемпіонства у минулому сезоні. Еррера ж відіграв у 77 матчах, відзначившись голом та 4 результативними передачами.
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