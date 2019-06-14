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Суарес та Мессі підтримали Неймара, який пропустить Копа Амеріка

21:45 43 Читать на русском
Суарес та Мессі підтримали Неймара, який пропустить Копа Амеріка
Суарес, Неймар та Мессі / ФК Барселона

Луїс Суарес та Ліонель Мессі висловили підтримку форварду збірної Бразилії Неймару, який не зіграє на Копа Амеріка через травму.

"Ми з Мессі розмовляли з Неймаром, підтримали хлопця. Йому сумно пропускати такий великий турнір, як Кубок Америки. Збірна Бразилії багато втрачає через відсутність Неймара. Він один з найкращих гравців в світі, але в Бразилії є й інші сильні футболісти.

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Думаю, знайдеться той, хто зможе замінити Неймара. Це показує, що збірна Бразилії – команда. Зараз Неймару дуже важко. Знаю це, бо ми дружимо", – цитує Суареса Globo Esporte.

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Світ Копа Амеріка-2019 Ліонель Мессі Ліонель Мессі Луїс Суарес Луїс Суарес Неймар Неймар Бразилія Бразилія Копа Амеріка
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