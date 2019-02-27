Суарес та Артур потрапили до заявки Барселони на матч проти Реала – Кевін-Прінс Боатенг поза списком

Суарес та Артур потрапили до заявки Барселони на матч проти Реала

Головний тренер "блаугранас" Ернесто Вальверде визначився із списком гравців, які поїхали на матч-відповідь Кубка Іспанії проти Реала.

У Мадрид на матч проти Барселони Вальверде взяв 19 виконавців. Зазначимо, що у заявці відсутній Кевін-Прінс Боатенг.

Натомість у список потрапив Луїс Суарес, який мав проблеми з коліном перед матчем проти "галактікос, та Артур і Сіллессен, які залікували травми та повернулися у загальну групу, повідомляє прес-служба Барселони.

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Заявка Барселони на матч проти Реала:

Голкіпери: Тер Штеген, Сіллессен; Пенья

Захисники: Семеду, Піке, Лангле, Альба, Умтіті;

Півзахисники: Коутінью, Артур, Малком, Ракітіч, Роберто, Аленья, Відаль, Бускетс;

Форвард: Л. Суарес, Мессі, Дембеле

Нагадаємо, перший півфінальний поєдинок на Камп Ноу завершився внічию 1:1. Матч-відповідь зіграють на Сантьяго Бернабеу сьогодні, 27 лютого. Початок зустрічі о 22 годині за Києвом.

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