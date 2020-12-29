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Суарес став голкіпером у прощальному матчі Форлана

11:32 967 Читать на русском
Суарес став голкіпером у прощальному матчі Форлана
Луїс Суарес / соцмережі

Форвард Барселони Луїс Суарес відіграв у незвичній для себе позиції в прощальному поєдинку уругвайського нападника Дієго Форлана.

Луїс Суарес замінив травмованого голкіпера під час прощального матчу Дієго Форлана, повідомляє Goal.com.

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Нападник Барселони з'явився на полі за рахунку 5:5 і непогано проявив себе на новій позиції: Луїсіто здійснив кілька сейвів та пропустив один гол, а фінальний свисток арбітра зафіксував на табло 6:6.

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До слова, Суарес провів 21 поєдинок у складі Барселони в поточному сезоні, відзначившись 13 голами та 9 асистами.

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Теги
Світ Дієго Форлан Дієго Форлан Луїс Суарес Луїс Суарес Уругвай Уругвай
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