Суарес став голкіпером у прощальному матчі Форлана

Форвард Барселони Луїс Суарес відіграв у незвичній для себе позиції в прощальному поєдинку уругвайського нападника Дієго Форлана.

Луїс Суарес замінив травмованого голкіпера під час прощального матчу Дієго Форлана, повідомляє Goal.com.

Форлан розпочав тренерську кар'єру – легендарний уругваєць офіційно очолив Пеньяроль

Нападник Барселони з'явився на полі за рахунку 5:5 і непогано проявив себе на новій позиції: Луїсіто здійснив кілька сейвів та пропустив один гол, а фінальний свисток арбітра зафіксував на табло 6:6.

Неймар заінтригував возз'єднанням із Мессі та Суаресом

До слова, Суарес провів 21 поєдинок у складі Барселони в поточному сезоні, відзначившись 13 голами та 9 асистами.