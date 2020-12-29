Суарес став голкіпером у прощальному матчі Форлана

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Нива Тернопіль ризикує втратити професіональний статус – офіційна заява лідера Другої лігиДруга ліга — 00:00 2629
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