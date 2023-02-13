Луїс Суарес може зробити виставу навіть з буденного матчу чемпіонату штату.

Греміо з 6 перемогами у 6 турах йшов абсолютним лідером ліги Гаушу, а Суарес встиг настріляти вже 4 голи. Черговим суперником "мушкетерів" стала скромна Авеніда.

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Фаворит майже годину не міг забити, але на допомогу прийшла хитрість Суареса. На 57-й хвилині гравця Греміо збили поблизу кутового прапорця. Луїсіто жестами показав розігрувати стандарт без свистка, отримав передачу і переправив на Франко Крістальдо – 1:0.

Гравці Авеніди відразу накинулися на арбітра, який зарахував такий гол. На поле довелося вибігати поліцейським зі щитами, щоб захистити суддю від гніву. Двох футболістів гостей вилучили, а Греміо під завісу зустрічі забив ще раз і закріпив своє лідерство в таблиці.

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