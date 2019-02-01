Суарес розповів, про що спілкується з Мессі окрім футболу

Форвард Барселони Луїс Суарес розповів про дружбу із своїм зірковим партнером Ліонелем Мессі.

"Ми розмовляємо не лише про футбол. Ми говоримо про минуле і майбутнє. Ми не тільки партнери по команді, але і хороші друзі, які мають багато спільного. Наші дружини теж проводять час разом, п'ють мате в мене або у Лео вдома. Ми можемо сидіти і базікати по 2-3 години. Для більшості людей він Мессі, а для мене просто Лео.

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Ми не переглядаємо поєдинки Барси разом, але часто обговорюємо ігрові моменти під час матчів. Як хороші, так і погані, адже ми обидва самокритичні. Іноді команда перемагає, але я буваю засмучений, тому що зіграв не найкращим чином. Лео розуміє, що у мене змішані відчуття. Так само і я розумію, коли він незадоволений собою", – цитує Суареса видання Sport.es.

В поточному сезоні Прімери Суарес провів 20 матчів, в яких забив 15 м'ячів та здійснив 5 асистів.

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