Суарес ризикує не допомогти Барселоні у матчі проти Реала

Участь нападника Барселони Луїса Суареса у півфінальному матчі Кубка Іспанії залишається під питанням.

У матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії Севілья – Барселона (2:4) гравець гостей Луїс Суарес зазнав травми, повідомляє Football Espana.

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В уругвайського нападника діагностували проблему з коліном, з якою він неодноразово зустрічався протягом своєї кар'єри. Таким чином поки невідомо чи зможе 32-річний форвард допомогти "блаугранас" у найближчих матчах проти мадридського клубу.

Нагадаємо, Барса проведе 2 поєдинки поспіль з Реалом 27 лютого та 2 березня. Зустрічі відбудуться в рамках матчу-відповіді Кубка Іспанії (рахунок першого поєдинку 1:1) та 26-го туру Ла Ліги відповідно.

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