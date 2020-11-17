Влітку, ще перед переходом у мадридський Атлетіко, Луїс просив каталонців продовжити його контракт на чотири роки, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на телеканал TV3.

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Таким чином, уругвайський форвард хотів грати за "синьо-гранатових" до своїх 37 років. За інформацією джерела, в Барселоні вважали такий термін занадто великим через вік і результативність Суареса.

Нагадаємо, 33-річний Суарес перейшов у Атлетіко із Барселони 25 вересня. Форвард дістався мадридському клубу безкоштовно. Луїс виступав у складі Барселони з 2014 року. У минулому сезоні провів 36 матчів у всіх турнірах на клубному рівні, забив 21 м'яч і віддав 10 гольових передач. У сезоні-2020/2021 він провів у Ла Лізі 6 матчів, забив 5 голів і зробив 1 гольову передачу.

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