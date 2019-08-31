Суарес прокоментував потенційне повернення Неймара в Барселону

Нападник Барселони Луїс Суарес вважє, що Неймару час вирішити, чого він хоче.

"Знаю, що зараз у Неймара важкий час. Йому варто залишитися наодинці зі своїми близькими, щоб вирішити, чого він хоче.

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Ніколи не думав про те, щоб покинути Барселону. Я тут, щоб допомогти найкращій команді у світі", – передає слова Луїса Суареса Marca.

Нагадаємо, Неймар не хоче грати за ПСЖ та хоче повернутись у Барселону. Каталонці ведуть перемовини з парижанами, але не можуть домовитись про суму компенсації.

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