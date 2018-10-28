Суарес про відсутність Роналду: Команда вища, ніж один гравець

Форвард Барселони Луїс Суарес поділився очікуваннями від матчу 10 туру Ла Ліги проти Реала.

"Ми всі знаємо, якого типу гравець Кріштіану Роналду, але команда завжди вища, ніж однин футболіст.

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У них є інші гравці, які здатні робити різницю. Нам треба зіграти без думок, кого в своєму складі має опонент.

Класіко є Класіко. в останньому протистоянні ми вже були чемпіонами і грали з великою інтенсивністю. Ми дійсно хочемо відмінно провести матч, ти не думаєш про те, як грають інші команди, ти просто входиш в гру з інтенсивністю, це Класіко і ми живемо цим максимально", – сказав Суарес клубному каналу Барселони.

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