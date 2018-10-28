toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Суарес про відсутність Роналду: Команда вища, ніж один гравець

26 жовтня 20:48 314 Читать на русском
Суарес про відсутність Роналду: Команда вища, ніж один гравець
Луїс Суарес / ФК Барселона

Форвард Барселони Луїс Суарес поділився очікуваннями від матчу 10 туру Ла Ліги проти Реала.

"Ми всі знаємо, якого типу гравець Кріштіану Роналду, але команда завжди вища, ніж однин футболіст.

Барселона – Реал: Вінісіус зможе взяти участь в Ель Класіко – "вершкові" виграли апеляцію

У них є інші гравці, які здатні робити різницю. Нам треба зіграти без думок, кого в своєму складі має опонент.

Класіко є Класіко. в останньому протистоянні ми вже були чемпіонами і грали з великою інтенсивністю. Ми дійсно хочемо відмінно провести матч, ти не думаєш про те, як грають інші команди, ти просто входиш в гру з інтенсивністю, це Класіко і ми живемо цим максимально", – сказав Суарес клубному каналу Барселони.

"Я неодноразово хотів покинути Барселону": тер Штеген перед Реалом – про свою критичну ситуацію та Класіко без Роналду

Іспанія10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
5 : 1
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Барселона Барселона Барселона - Реал Мадрид Іспанія Луїс Суарес Луїс Суарес Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
34
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук