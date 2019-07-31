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Суарес повернувся до тренувань у складі Барселони

14:22 46 Читать на русском
Суарес повернувся до тренувань у складі Барселони
Луїс Суарес / фото із соцмереж

Уругвайський нападник Луїс Суарес вже перебуває у розташуванні Барселони після завершення відпустки.

Прес-служба каталонського клубу опублікувала фото і відео першого заняття Суареса після повернення.

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Луїс був змушений пропустити турне Барселони в Японії через участь у складі національної збірної на Кубку Америки, де уругвайці у чвертьфіналі поступилися команді Перу.

У минулому сезоні Луїс Суарес взяв участь в 33 матчах за Барселону, забив 21 гол і віддав 6 результативних передач.

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