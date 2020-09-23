Форвард Барселони Луїс Суарес все ближчий до відходу з каталонського клубу.

Уругваєць найближчим часом розірве контракт із Барселоною та вже попрощався з одноклубниками на базі клубу, повідомляє журналіст Жерар Морено у своєму твіттері.

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Зазначається, що про відхід нападника офіційно оголосять вже завтра. Суареса довгий час пов'язували із трансфером до Ювентуса, однак туринці в підсумку придбали Альваро Морату. Тепер головним претендентом на Луїсіто є Атлетіко.

Нагадаємо, у 2014 році Барселона заплатила Ліверпулю за Суареса 80 млн євро. Форвард провів 191 матч у Прімері, відзначився 147 голами.

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Luis Suárez se ha despedido de sus compañeros en la Ciudad Deportiva hace unos minutos



Se tiene que firmar la rescisión del contrato en las próximas horas



El acto de despedida apunta a mañana #Barça — Gerard Romero (@gerardromero) September 23, 2020