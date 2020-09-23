Суарес попрощався з гравцями Барселони – форвард покидав клубну базу у сльозах
Форвард Барселони Луїс Суарес все ближчий до відходу з каталонського клубу.
Уругваєць найближчим часом розірве контракт із Барселоною та вже попрощався з одноклубниками на базі клубу, повідомляє журналіст Жерар Морено у своєму твіттері.
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Зазначається, що про відхід нападника офіційно оголосять вже завтра. Суареса довгий час пов'язували із трансфером до Ювентуса, однак туринці в підсумку придбали Альваро Морату. Тепер головним претендентом на Луїсіто є Атлетіко.
Нагадаємо, у 2014 році Барселона заплатила Ліверпулю за Суареса 80 млн євро. Форвард провів 191 матч у Прімері, відзначився 147 голами.
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