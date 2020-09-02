Чемпіон Італії налаштований підсилитися бомбардиром Барселони, на якого не розраховує Рональд Куман.

Луїс Суарес узгодив умови особистого контракту з Ювентусом. Наразі 33-річний уругвайський бомбардир веде перемовини з Барселоною щодо дострокового розірвання контракту, повідомляє Football Italia з посиланням на низку італійських видань.

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Чинна угода Суареса розрахована до літа наступного року. Якщо форвард узгодить припинення співпраці з "синьо-гранатовими", то дістанеться Ювентусу безкоштовно. Шанси на це доволі великі, позаяк Рональд Куман раніше заявив, що не надто розраховує на Суареса. У Турині нападник замінить Гонсало Ігуаїна, який близький до переїзду в МЛС. Аргентинець наразі узгоджує розрив контракту з Ювентусом.

Нагадаємо, Барселона близька до втрати Ліонеля Мессі, який заявив про бажання скористатися відповідним пунктом у контракті та покинути клуб безкоштовно.

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