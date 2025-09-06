Зустріч Інтера Маямі та Сіетла Саундерс запам'яталася бійкою та ганебною поведінкою Луїса Суареса. Уругвайський нападник плюнув у одного зі співробітників суперника.

Суарес плюнув супернику в обличчя – він вперше прокоментував інцидент

Суарес перепросив, утім не уник суворого покарання. Як повідомляє Le Parisien, форварда Інтера Маямі дискваліфікували на шість матчів. Це стосується зустрічей лише Кубка Ліг, в якому беруть участь представники МЛС та чемпіонату Мексики.

Щоправда, на цьому проблеми Суареса можуть не завершитися. Річ у тому, що дисциплінарний комітет МЛС має право накласти додаткове покарання на нападника.

Крім того, Серхіо Бускетса дискваліфікували на два матчі, а Томаса Авілеса – на три.

