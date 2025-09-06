Суарес почув суворий вердикт після ганебного вчинку в матчі Інтера Маямі – Бускетса теж дискваліфікували
Нападник Інтера Маямі Луїс Суарес не зможе допомогти своїй команді найближчим часом.
Зустріч Інтера Маямі та Сіетла Саундерс запам'яталася бійкою та ганебною поведінкою Луїса Суареса. Уругвайський нападник плюнув у одного зі співробітників суперника.
Суарес плюнув супернику в обличчя – він вперше прокоментував інцидент
Суарес перепросив, утім не уник суворого покарання. Як повідомляє Le Parisien, форварда Інтера Маямі дискваліфікували на шість матчів. Це стосується зустрічей лише Кубка Ліг, в якому беруть участь представники МЛС та чемпіонату Мексики.
Щоправда, на цьому проблеми Суареса можуть не завершитися. Річ у тому, що дисциплінарний комітет МЛС має право накласти додаткове покарання на нападника.
Крім того, Серхіо Бускетса дискваліфікували на два матчі, а Томаса Авілеса – на три.
Мессі зник у фіналі – Сіетл знищив Інтер Маямі та виграв Кубок ліг, Суарес і Бускетс влаштували бійку (ВІДЕО)