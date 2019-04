Суарес побив рекорд Форлана у Ла Лізі

Нападник Луїс Суарес вийшов на перше місце за кількістю голів у чемпіонаті Іспанії серед уругвайців.

У поєдинку 30 туру чемпіонату Іспанії між Вільяреалом та Барселоною форвард "блаугранас" Луїс Суарес врятував нічию для своєї команди, відзначившись голом на 90+3 хвилині.

Вільяреал – Барселона – 4:4 – відео голів та огляд матчу

Це взяття воріт стало 129-м для нападника у чемпіонаті Іспанії, таким чином Суарес вийшов на перше місце серед уругвайських голеодорів у Ла Лізі, обійшовши Дієго Форлана на один забитий м’яч.

Барселона врятувала нічию з Вільяреалом: урок від аутсайдера, топ-клас від форвардів та Касорли, Мессі – король штрафних

129 - Luis Suárez is now the Uruguayan top scorer in La Liga (129 goals), overcoming Diego Forlán (128). Gunman. pic.twitter.com/FquVzrfINJ