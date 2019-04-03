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Суарес побив рекорд Форлана у Ла Лізі

11:38 483 Читать на русском
Суарес побив рекорд Форлана у Ла Лізі
Луїс Суарес

Нападник Луїс Суарес вийшов на перше місце за кількістю голів у чемпіонаті Іспанії серед уругвайців.

23’ Семюель Чуквуезе
50’ Токо Екамбі
62’ Вісенте Іборра
80’ Карлос Бакка
86’ Альваро Гонсалес
 
Філіппе Коутінью 12’
Малком 16’
Ліонель Мессі 90’
Луїс Суарес 94’

У поєдинку 30 туру чемпіонату Іспанії між Вільяреалом та Барселоною форвард "блаугранас" Луїс Суарес врятував нічию для своєї команди, відзначившись голом на 90+3 хвилині.

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Це взяття воріт стало 129-м для нападника у чемпіонаті Іспанії, таким чином Суарес вийшов на перше місце серед уругвайських голеодорів у Ла Лізі, обійшовши Дієго Форлана на один забитий м’яч.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Вільяреал - Барселона Дієго Форлан Дієго Форлан Луїс Суарес Луїс Суарес
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