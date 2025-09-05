Інтер Маямі зазнав поразки у фіналі Кубка ліг від Сіетл Саундерс з рахунком 0:3. Після цього події повністю вийшли з-під контролю, і Луїс Суарес зіграв свою негативну роль. Під час бійки "стінка на стінку" Суарес плюнув в обличчя одному із співробітників Сіетла.

Мессі зник у фіналі – Сіетл знищив Інтер Маямі та виграв Кубок ліг, Суарес і Бускетс влаштували бійку (ВІДЕО)

Через кілька днів уругваєць охолов і прокоментував цей інцидент. "Перш за все, хочу привітати Сіетл Саундерс з перемогою. Хочу перепросити за свою поведінку після матчу. Після матчу сталося те, чого не повинно було статися. Але це не виправдовує моєї реакції. Я був неправий і щиро шкодую про це. Мені шкода, що сталося. Я не хотів втрачати можливість визнати це і перепросити усіх, кого зачепили мої дії", – написав уругваєць у своєму Instagram.

Це не вперше, коли Суарес потрапляє в новини через неналежну поведінку. За свою кар'єру він тричі піддавався дискваліфікації за укуси. Він також отримав тривалу дискваліфікацію під час ігор за Ліверпуль за расистські образи на адресу колишнього захисника Манчестер Юнайтед Патріса Евра.

