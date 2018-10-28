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Суарес перевершив досягнення Мессі в Ель Класіко

20:17 927 Читать на русском
Суарес перевершив досягнення Мессі в Ель Класіко
Ліонель Мессі та Луїс Суарес / Фото ФК Барселона

Форвард Барселони Луїс Суарес вдало скористався відсутністю у матчі проти Реала свого партнера по команді Ліонеля Мессі.

У матчі 10-го туру гравці Барселони 5 разів відзначились у воротах мадридців, три голи забив нападник каталонців Луїс Суарес. Загалом форвард Барси відзначався 9 разів у воротах "вершкових".

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Таким чином, уругваєць став рекордсменом за кількістю голів у Ель Класіко за стартові 11 матчів. Попереднє досягнення належало Ліонелю Мессі, який за 11 поєдинків забив лише 7 м'ячів, повідомляє видання MisterChip.

Нагадаємо, Барселона розтрощила Реал (5:1) та закріпилась на вершині турнірної таблиці Ла Ліги, маючи в активі 21 очко.

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Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
5 : 1
Реал Мадрид
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