Нападник Барселони Луїс Суарес робить все можливе, щоб приєднатися до Ювентуса.

У понеділок 33-річний уругваєць повинен отримати італійський паспорт у консульстві, інформує Marca. Це стане додатковим аргументом для переходу в Ювентус, якому не доведеться звільняти місце під ще одного гравця без прописки в ЄС.

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Щоправда, Суарес змушений владнати деякі питання з Барселоною. Каталонський гранд розраховує отримати бодай якусь компенсацію за форварда, у якого залишається рік чинного контракту. Особиста угода ветерана з Ювентусом узгоджена – його зарплата складатиме 10 млн євро на сезон.

До слова, Суарес провів за Барселону 36 матчів у минулій кампанії, записавши до свого активу 21 гол та 12 асистів.

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