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Суарес отримав запрошення від улюбленої команди Папи Римського

11:10 - Читать на русском
Суарес отримав запрошення від улюбленої команди Папи Римського
Луїс Суарес / Фото Mundo Deportivo

Форвард Барселони отримав несподіваний варіант продовження кар'єри.

Луїс Суарес може продовжити кар'єру в Сан Лоренсо, інформує Mundo Deportivo.

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Керівництво аргентинського клубу заявило, що готове прийняти уругвайця, якщо його така пропозиція цікавить. Також боси Сан Лоренсо не розуміють, як форвард світового рівня може не входить у плани Кумана: "Було б добре, якби за команду Папи грав один з дев'яти найкращих бомбардирів у світі".

До слова, Луїс Суарес має квиток на членство у цьому клубі та нещодавно публічно заявив, що є фанатом аргентинців. Найзапеклішим вболівальником Сан Лоренсо є Хорхе Маріо Бергольйо, більш відомий як Папа Франциск.

Зауважимо, уругваєць виступає за Барселону з 2014 року. В сезоні 2019/20 Луїс забив 21 гол у 36 матчах всіх турнірів. Його контракт розрахований до літа наступного року.

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Теги
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