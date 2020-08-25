Суарес отримав запрошення від улюбленої команди Папи Римського

Луїс Суарес може продовжити кар'єру в Сан Лоренсо, інформує Mundo Deportivo.

Барселона не розраховує на Суареса – Куман сповістив про це форварда

Керівництво аргентинського клубу заявило, що готове прийняти уругвайця, якщо його така пропозиція цікавить. Також боси Сан Лоренсо не розуміють, як форвард світового рівня може не входить у плани Кумана: "Було б добре, якби за команду Папи грав один з дев'яти найкращих бомбардирів у світі".

До слова, Луїс Суарес має квиток на членство у цьому клубі та нещодавно публічно заявив, що є фанатом аргентинців. Найзапеклішим вболівальником Сан Лоренсо є Хорхе Маріо Бергольйо, більш відомий як Папа Франциск.

Зауважимо, уругваєць виступає за Барселону з 2014 року. В сезоні 2019/20 Луїс забив 21 гол у 36 матчах всіх турнірів. Його контракт розрахований до літа наступного року.

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