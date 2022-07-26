"Перш за все, я хотів подякувати вам за любов, яку я та моя сім'я отримали в останні дні. Це вражає. Дякую за всі повідомлення, які дійшли до нас. Це зворушило наші серця в цій ситуації, яку ми мали вирішити. Було неможливо відмовитися від цієї можливості – знову грати в Насьйоналі.

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Ми маємо попередню угоду з клубом. У найближчі кілька годин деталі будуть узгоджені, і ми сподіваємося, що ми всі зможемо насолодитися цим новим етапом і побачити один одного найближчими днями", – сказав Суарес.

Нагадаємо, у 35-річного уругвайця завершився контракт з Атлетіко. Відтак, Суарес на правах вільного агента повертається в клуб, де починав свою кар'єру. Саме з Насьйоналя Луїс перебрався у Гронінген в 2006 році. Далі в кар'єрі Суареса були Аякс, Ліверпуль, Барселона та Атлетіко.

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