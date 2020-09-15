Луїс Суарес у нинішньому сезоні не приміряє форму Ювентуса, повідомляє RAC1.

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Нападник Барселони не встигає отримати подвійне громадянство до 6 жовтня, відповідно, туринці не зможуть заявити 33-річного уругвайця на Лігу чемпіонів. Попри цей нюанс, Луїс все ще обдумує інші варіанти відходу з Барси.

У минулому сезоні Ла Ліги Суарес провів 28 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 8-ма асистами. Уругваєць захищає кольори каталонців з 2014 року, але новоспечений тренер каталонців Рональд Куман не бачить місця для нападника у наступному сезоні.

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