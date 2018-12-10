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Луїс Суарес не зіграє проти Тоттенхема

19:26 97 Читать на русском
Луїс Суарес не зіграє проти Тоттенхема
Луїс Суарес / соцмережі

Форвард Барселони Луїс Суарес пропустить матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема.

Луїс Суарес травмував коліно в матчі 15 туру Ла Ліги проти Еспаньйола (4:0). Як повідомляє Sky Sports, уругваєць не зможе допомогти Барселоні в матчі заключного туру групи В проти Тоттенхема, який відбудеться 11 грудня на Камп Ноу.

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"Блаугранас" вже вирішили турнірне завдання і достроково кваліфікувались в 1/8 фіналу з 1 сходинки. "Шпорам" необхідна перемога для здобуття 2 місця, підопічні Маурісіо Почеттіно мають перевагу за очними зустрічами над Інтером, який, в свою чергу, зіграє проти абсолютного аутсайдера ПСВ.

Початок матчу Барселона – Тоттенхем о 22:00 за київським часом.

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Барселона - Тоттенхем: Вівторок 11 грудня 2018

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Тоттенхем Тоттенхем Ліга чемпіонів Барселона - Тоттенхем Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона Барселона
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