Суарес не забив пенальті вперше з 2016 року – форвард не витримав і розплакався

Нападник збірної Уругваю Луїс Суарес став головним невдахою поєдинку 1/4 фіналу Копа Амеріка-2019 проти Перу.

Уругвай припинив боротьбу на Копа Амеріка-2019. На шляху команди Оскара Табареса стало Перу, яке виявилось сильнішим у серії післяматчевих пенальті.

Післяматчева лотерея Уругваю та Перу в огляді матчу 1/4 фіналу Копа Амеріка

Єдиним, хто не зміг реалізувати свій 11-метровий, став Луїс Суарес. Форвард Барселони бив першим, проте програв свою дуель голкіперу. Цей нереалізований пенальті став для Суареса першим з листопада 2016 року, інформує Squawka.

Востаннє 32-річний Суарес хибив з позначки у матчі проти Чилі в рамках відбору на ЧС-2018. Після того нападник 14 разів вдало виконував пенальті у складі Барселони та національної команди.

Після завершення серії пенальті та вильоту Уругваю з Копа Амеріка нападник дав волю емоціям – плачучого Суареса втішала мало не вся команда.

До слова, у півфіналі суперником Перу стане Чилі. Іншого фіналіста визначать Бразилія та Аргентина.