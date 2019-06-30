toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019

Суарес не забив пенальті вперше з 2016 року – форвард не витримав і розплакався

09:23 1469 Читать на русском
Суарес не забив пенальті вперше з 2016 року – форвард не витримав і розплакався
Луїс Суарес / TYC Sports

Нападник збірної Уругваю Луїс Суарес став головним невдахою поєдинку 1/4 фіналу Копа Амеріка-2019 проти Перу.

 

Уругвай припинив боротьбу на Копа Амеріка-2019. На шляху команди Оскара Табареса стало Перу, яке виявилось сильнішим у серії післяматчевих пенальті.

Післяматчева лотерея Уругваю та Перу в огляді матчу 1/4 фіналу Копа Амеріка

Єдиним, хто не зміг реалізувати свій 11-метровий, став Луїс Суарес. Форвард Барселони бив першим, проте програв свою дуель голкіперу. Цей нереалізований пенальті став для Суареса першим з листопада 2016 року, інформує Squawka.

Востаннє 32-річний Суарес хибив з позначки у матчі проти Чилі в рамках відбору на ЧС-2018. Після того нападник 14 разів вдало виконував пенальті у складі Барселони та національної команди.

Після завершення серії пенальті та вильоту Уругваю з Копа Амеріка нападник дав волю емоціям – плачучого Суареса втішала мало не вся команда.

До слова, у півфіналі суперником Перу стане Чилі. Іншого фіналіста визначать Бразилія та Аргентина.

blog_ava
Жуліо Сезар очолив Олімпік, – ЗМІ
09:36
2877
Теги
Головне Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019 Барселона Барселона Копа Амеріка Світ Відеоновини Луїс Суарес Луїс Суарес Уругвай Уругвай Уругвай - Перу
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
67
дн
:
7
год
:
9
хв
Вірменія
19:00
Італія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук