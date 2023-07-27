Форвард Греміо Луїс Суарес не зможе перебратись в МЛС у поточне трансферне вікно.

Перемовини щодо переходу Суареса влітку цього року провалились, повідомляє Фабріціо Романо.

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Тренер Греміо Ренато Порталуппі, за який нині виступає Луїсіто, прокоментував ситуацію: "Угода не відбудеться. Луїс залишиться в Греміо до грудня, мильна опера закінчилася".

Контракт Суареса з Греміо розрахований до 31 грудня 2024 року. Греміо вимагає від форварда дограти хоча б нинішній сезон – до кінця 2023 року. Нагадаємо, що Луїс виступав пліч-о-пліч з Мессі в Барселоні з 2014-го по 2020 роки.

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