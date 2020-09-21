Суарес не пішов на угоду з Барселоною за чималу суму та відмовив ще двом іменитим клубам
Нападник Барселони Луїс Суарес не захотів покидати каталонський клуб.
Новий головний тренер команди Рональд Куман не розраховує на уругвайця, тому Барселона прагне припинити співпрацю з футболістом, але той відмовляється розривати контракт, який діє до літа 2021 року.
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За інформацією іспанської преси, Суарес відхилив пропозицію клубу щодо угоди, яка передбачала виплату йому 7 млн євро за дострокове розірвання контракту. Луїс нібито хоче отримати усю суму зарплати за наступний рік (близько 15 млн євро). Як стверджує AS, в Барсі пропозицію про 7 млн розглядали як останню і вирішили, що футболіст вирішив залишитися в команді за будь-яку ціну.
Окрім того, Суарес не надто активно працює над пошуком нової команди. Напередодні остаточно відпав варіант з Ювентусом, а пропозиції Інтера Маямі та італійської Роми не влаштували самого уругвайця. Не полишає спроб підписати Луїса мадридський Атлетіко, але "матрацники" мусять чекати, поки Суарес вирішить усі питання з Барселоною.
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