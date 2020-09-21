Новий головний тренер команди Рональд Куман не розраховує на уругвайця, тому Барселона прагне припинити співпрацю з футболістом, але той відмовляється розривати контракт, який діє до літа 2021 року.

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За інформацією іспанської преси, Суарес відхилив пропозицію клубу щодо угоди, яка передбачала виплату йому 7 млн євро за дострокове розірвання контракту. Луїс нібито хоче отримати усю суму зарплати за наступний рік (близько 15 млн євро). Як стверджує AS, в Барсі пропозицію про 7 млн розглядали як останню і вирішили, що футболіст вирішив залишитися в команді за будь-яку ціну.

Окрім того, Суарес не надто активно працює над пошуком нової команди. Напередодні остаточно відпав варіант з Ювентусом, а пропозиції Інтера Маямі та італійської Роми не влаштували самого уругвайця. Не полишає спроб підписати Луїса мадридський Атлетіко, але "матрацники" мусять чекати, поки Суарес вирішить усі питання з Барселоною.

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