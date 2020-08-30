Форвард Барселони Луїс Суарес близький до відходу з каталонського клубу, але хоче красиво покинути "блаугранас".

Уругваєць не вестиме переговорів із іншими клубами попри наявні пропозиції, поки має чинний контракт з Барселоною, повідомляє sport.es.

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Гравець не хоче створювати проблем для клубу і буде діяти максимально професіонально, хоча новий головний тренер Барселони Рональд Куман не бачить його в складі. Також Суарес хоче, щоб клуб виплатив належні йому в разі розриву угоди гроші. Він вважає, що Барселона вибрала не найкращий спосіб, щоб повідомити про відхід.

Сьогодні Луїс має приїхати на базу "блаугранас" разом з іншими гравцями клубу, щоб здати тест на коронавірус, а в понеділок почне тренуватися з командою.

Додамо, що у сезоні 2019/20 Луїс провів 36 матчів, відзначився 21 голом та 12 асистами.

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