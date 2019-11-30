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Суарес назвав трьох форвардів, які здатні замінити його в Барселоні

18:26 212 Читать на русском
Суарес назвав трьох форвардів, які здатні замінити його в Барселоні
Луїс Суарес / Getty Images

Уругвайський нападник Барселони Луїс Суарес назвав трьох футболістів, які здатні підсилити атаку "блаугранас".

"Звісно, колись настане день, і я покину Камп Ноу. Є декілька форвардів, чия гра мені подобається. Один з них – Абрахам, "дев'ятка" з Челсі. Вважаю його дуже хорошим нападником, який чудово завершує атаки і добре рухається на полі, не дивлячись на юний вік.

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Також мені подобається Максі Гомес. Крім того, що він уругваєць, він має безліч якостей, які можуть підійти будь-якому клубу, що перебуває в пошуку центрального нападника. Ще є Лаутаро Мартінес, який демонструє дуже високий рівень", – цитує Суареса Onefootball.

Нагадаємо, нещодавно Суарес натякнув на можливий перехід в один із клубів МЛС. Контракт 32-річного уругвайця з каталонським грандом чинний до літа 2021-го року.

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Барселона Барселона Іспанія Таммі Абрахам Таммі Абрахам Максиміліано Гомес Максиміліано Гомес Лаутаро Мартінес Лаутаро Мартінес Луїс Суарес Луїс Суарес
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