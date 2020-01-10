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Суарес назвав головних винуватців поразки Барселони в Суперкубку Іспанії

08:50 1769 Читать на русском
Суарес назвав головних винуватців поразки Барселони в Суперкубку Іспанії
Луїс Суарес / AS

Форвард Барселони Луїс Суарес поділився емоціями від півфінального матчу за Суперкубок Іспанії проти Атлетіко (2:3).

51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

"Вальверде не винен, помилок припускалися гравці, а цього не можна робити. Не знаю, чи допоможе нам ця поразка, але вона говорить про те, що нам є що виправляти. Ми контролювали гру, тому таких помилок допускати не можна. Але ми допустили їх, дозволивши супернику забити після контратак.

Барселона – Атлетіко – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Я вже висловлювався про VAR. Найлогічніша система – це автоматичне визначення голів. З офсайдами же можливо помилитися, оскільки рішення приймають такі ж люди, як ми", – цитує Суареса Marca.

Нагадаємо, Атлетіко перестріляв Барселону (3:2) та вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії, де зустрінеться з Реалом.

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Іспанія Барселона - Атлетіко Барселона Барселона Луїс Суарес Луїс Суарес Атлетіко Атлетіко Відеоасистент арбітра (VAR)
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