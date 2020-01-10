Суарес назвав головних винуватців поразки Барселони в Суперкубку Іспанії

Форвард Барселони Луїс Суарес поділився емоціями від півфінального матчу за Суперкубок Іспанії проти Атлетіко (2:3).

"Вальверде не винен, помилок припускалися гравці, а цього не можна робити. Не знаю, чи допоможе нам ця поразка, але вона говорить про те, що нам є що виправляти. Ми контролювали гру, тому таких помилок допускати не можна. Але ми допустили їх, дозволивши супернику забити після контратак.

Барселона – Атлетіко – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Я вже висловлювався про VAR. Найлогічніша система – це автоматичне визначення голів. З офсайдами же можливо помилитися, оскільки рішення приймають такі ж люди, як ми", – цитує Суареса Marca.

Нагадаємо, Атлетіко перестріляв Барселону (3:2) та вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії, де зустрінеться з Реалом.

Барселона – Атлетіко: (не)справедлива перемога "матрацників", класичне фіаско імені Вальверде та провальний арбітраж