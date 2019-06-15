Суарес назвав фаворита Копа Амеріка – несподіваний вибір

Нападник Барселони та збірної Уругваю Луїс Суарес вважає Аргентину головним фаворитом Копа Амеріка.

"Я переніс операцію, тому що без неї я б точно не зміг зіграти на Копа Америка. Після чемпіонату світу-2018 мене дуже турбувало коліно. Мессі? Він феномен, мій напарник і друг. Багато хто критикує його, але він намагається не звертати на це увагу.

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У нашому складі дуже хороші гравці для того, щоб боротися за кубок. Ми – одні з фаворитів, і всі інші національні збірні поважають Уругвай, країну з найбільшою кількістю титулів Копа Америки.

Очевидно, що Аргентина є головним фаворитом, тому що за них виступає найкращий гравець в світі", – передає слова Луїса Суареса FOX sports.

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