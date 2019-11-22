Суарес натякнув на трансфер до одного з клубів МЛС

Форвард Барселони Луїс Суарес всерйоз розглядає можливий переїзд за океан.

"Ніколи не знаєш, що може статися в майбутньому. Зараз у мене контракт з Барселоною, і я всім задоволений. Звичайно, МЛС – дуже привабливий чемпіонат. Це ліга, яка за останні роки сильно зросла. Там грає багато талановитих молодих футболістів з Південної Америки. Зараз в МЛС хочуть, щоб в лізі грали не тільки ветерани.

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Я довгий час виступав на елітному рівні, тому я буду шукати найбільш сприятливу ситуацію для родини та дітей. Я буду приймати рішення разом з ними. США – відмінна можливість для мене", – цитує Суареса El Mundo Deportivo.

До слова, Суарес провів 13 матчів у складі Барселони в усіх турнірах сезону 2019/20, відзначившись 8-ма голами та одним асистом.

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