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"Суарес наступив на гравця Ліона, це не пенальті", – екс-арбітр оцінив роботу VAR

09:42 867 Читать на русском
"Суарес наступив на гравця Ліона, це не пенальті", – екс-арбітр оцінив роботу VAR
Момент із падінням Суареса / Chicago Tribune

Колишній арбітр ФІФА Ітурральде Гонсалес прокоментував роботу VAR у моменті з фолом на форварді Барселони Луїсі Суаресі.

"На мій погляд, це не пенальті. Суарес сам ініціював контакт, до того ж наступив на захисника", – цитує Ітурральде AS.

Барселона – Ліон – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Барселона перемогла Ліон з рахунком 5:1 і вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. "Блаугранас" залишились єдиним представником Іспанії в цьому турнірі.

Єдиною надією Франції в єврокубках залишився середняк Ренн, який сьогодні, 14 березня, зіграє в матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛІги Європи проти Арсенала.

Барселона на класі розгромила Ліон і стала єдиним іспанським клубом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Ліон Ліон Ітурральде Гонсалес Відеоасистент арбітра (VAR) Луїс Суарес Луїс Суарес
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