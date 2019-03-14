"Суарес наступив на гравця Ліона, це не пенальті", – екс-арбітр оцінив роботу VAR

Колишній арбітр ФІФА Ітурральде Гонсалес прокоментував роботу VAR у моменті з фолом на форварді Барселони Луїсі Суаресі.

"На мій погляд, це не пенальті. Суарес сам ініціював контакт, до того ж наступив на захисника", – цитує Ітурральде AS.

Барселона – Ліон – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Барселона перемогла Ліон з рахунком 5:1 і вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. "Блаугранас" залишились єдиним представником Іспанії в цьому турнірі.

Єдиною надією Франції в єврокубках залишився середняк Ренн, який сьогодні, 14 березня, зіграє в матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛІги Європи проти Арсенала.

Барселона на класі розгромила Ліон і стала єдиним іспанським клубом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів