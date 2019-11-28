Суарес м'ячем нокаутував арбітра – курйоз дня

Нападник Барселони Луїс Суарес "покарав" арбітра Клемана Тюрпена, який обслуговував матч 5 туру Ліги чемпіонів проти Борусії Д (3:1).

Рефері ненароком перервав одну зі стрімких атак каталонської команди.

Барселона – Борусія Д – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Суарес хотів зробити передачу на Антуана Грізманна, однак на шляху м'яча опинився Тюрпен. Француз навіть звалився з ніг від удару в голову. Обличчя арбітра явно натякало, що він не очікував такої підступності від нападника, але Суареса це не хвилювало – уругваєць накинувся на суддю за зрив небезпечної атаки.

Зауважимо, що втручання Тюрпена не завадило Барселоні здобути впевнену перемогу 3:1, Суарес відзначився одним з голів.

Барселона – Борусія Д: фіаско Люсьєна Фавра, Мессі маскує проблеми каталонців і підтверджує претензії на "Золотий м'яч"