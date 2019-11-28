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Суарес м'ячем нокаутував арбітра – курйоз дня

11:06 2286 Читать на русском
Суарес м'ячем нокаутував арбітра – курйоз дня
Луїс Суарес / Reuters

Нападник Барселони Луїс Суарес "покарав" арбітра Клемана Тюрпена, який обслуговував матч 5 туру Ліги чемпіонів проти Борусії Д (3:1).

29’ Луїс Суарес
33’ Ліонель Мессі
67’ Антуан Грізманн
 
Джейдон Санчо 78’
29’ Луїс Суарес
33’ Ліонель Мессі
67’ Антуан Грізманн
78’ Джейдон Санчо

Рефері ненароком перервав одну зі стрімких атак каталонської команди.

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Суарес хотів зробити передачу на Антуана Грізманна, однак на шляху м'яча опинився Тюрпен. Француз навіть звалився з ніг від удару в голову. Обличчя арбітра явно натякало, що він не очікував такої підступності від нападника, але Суареса це не хвилювало – уругваєць накинувся на суддю за зрив небезпечної атаки.

Зауважимо, що втручання Тюрпена не завадило Барселоні здобути впевнену перемогу 3:1, Суарес відзначився одним з голів.

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Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона футбольні курйози Відеоновини Клеман Тюрпен Клеман Тюрпен Барселона - Борусія Дортмунд Луїс Суарес Луїс Суарес
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