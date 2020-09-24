"Я хотів би організувати прощальний матч для тебе, коли фанатів пустять на трибуни, щоб ти міг попрощатися. Ти дав нам дуже багато завдяки характеру, духу бійця і переможця.

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Від імені всіх уболівальників Барселони хочу подякувати тобі за ці шість років. Це були незабутні часи, і я сподіваюся, що ти як і раніше будеш щасливий в особистому та професійному житті після відходу. Барселона завжди буде твоїм домом", – наводить слова Бартомеу Marca.

Нагадаємо, Суарес приєднався до Барселони у 2014 році, перейшовши з Ліверпуля за 82 млн євро. Всього Луїс провів за "синьо-гранатових" 283 матчі у всіх турнірах, де забив 198 м'ячів і віддав 109 результативних передач. З каталонцями він виграв 13 титулів.

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