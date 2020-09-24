Суарес може провести прощальний поєдинок за Барселону
Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу висловив прощальні слова на адресу вже колишнього нападника каталонців Луїса Суареса.
"Я хотів би організувати прощальний матч для тебе, коли фанатів пустять на трибуни, щоб ти міг попрощатися. Ти дав нам дуже багато завдяки характеру, духу бійця і переможця.
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Від імені всіх уболівальників Барселони хочу подякувати тобі за ці шість років. Це були незабутні часи, і я сподіваюся, що ти як і раніше будеш щасливий в особистому та професійному житті після відходу. Барселона завжди буде твоїм домом", – наводить слова Бартомеу Marca.
Нагадаємо, Суарес приєднався до Барселони у 2014 році, перейшовши з Ліверпуля за 82 млн євро. Всього Луїс провів за "синьо-гранатових" 283 матчі у всіх турнірах, де забив 198 м'ячів і віддав 109 результативних передач. З каталонцями він виграв 13 титулів.
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