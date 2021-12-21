"Тімау" налаштовані підсилитися форвардом високого класу і звернули увагу на 34-річного Луїса Суареса. Нападник Атлетіко влітку може стати вільним агентом, адже його контракт з "матрацниками" добігає кінця. Корінтіанс, який фінішував на 5-му місці чемпіонату Бразилії, планує скористатися ситуацією, повідомляє Mundo Deportivo.

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Водночас бразильський клуб розглядає і кандидатуру іншого уругвайця – Едінсона Кавані, який не має стабільного місця у складі Манчестер Юнайтед. Що стосується Суареса, то форвард готовий залишитися в Атлетіко навіть після нещодавнього конфлікту з Дієго Сімеоне, але остаточне рішення ухвалить саме мадридський клуб.

Також на ветерана претендує неназваний клуб МЛС, проте більше конкретики поки немає. Зауважимо, що востаннє Суарес забивав ще 7 листопада у ворота Валенсії, а "суха" серія уругвайця триває вже 7 матчів у всіх турнірах. Загалом у сезоні 2021/22 нападник забив 8 голів та віддав 2 асисти у 23-х матчах. Невдачі Луїса перекинулися і на Атлетіко – команда програла 3 останні поєдинки Ла Ліги та випала з зони Ліги чемпіонів на 5-ту сходинку.

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